Армия РФ воспользовалась режимом тишины в Олешках для укрепления позиций — Генштаб

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

«В рамках введенного режима прекращения огня для гуманитарной операции в Олешках подразделения Сил обороны Украины обеспечили соблюдение режима тишины и действовали исключительно в рамках достигнутых договоренностей», — говорится в сообщении.

В результате перемирие позволило доставить гуманитарные грузы, а украинцы и украинки, пожелавшие покинуть Олешки, смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию.

В то же время в Генштабе отметили, что враг использовал эту гуманитарную паузу «для укрепления своих позиций».

«За время режима тишины зафиксированы ротация российских подразделений, укрепление позиций, расширение антидроновых средств на дорогах и наращивание логистики, в частности подвоз боеприпасов», — резюмировали в ведомстве.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Отдельно омбудсман сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.

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