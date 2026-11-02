Siły Obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie ognia w obwodzie chersońskim, aby przeprowadzić misję humanitarną w Oleszkach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do wzmocnienia własnych pozycji – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

„W ramach wprowadzonego zawieszenia ognia na potrzeby operacji humanitarnej w Oleszkach oddziały Sił Obronnych Ukrainy zapewniły przestrzeganie zawieszenia ognia i działały wyłącznie w granicach osiągniętych porozumień” – czytamy w komunikacie.

W rezultacie zawieszenie broni umożliwiło dostarczenie ładunków humanitarnych, a Ukraińcy i Ukrainki, którzy wyrazili chęć opuszczenia Oleszek, mogli powrócić na terytorium kontrolowane przez Ukrainę.

Jednocześnie w Sztabie Generalnym zaznaczono, że wróg wykorzystał tę humanitarną przerwę „do umocnienia swoich pozycji”.

„W czasie trwania zawieszenia broni odnotowano rotację rosyjskich oddziałów, umacnianie pozycji, rozbudowę środków przeciwdronowych na drogach oraz wzmocnienie logistyki, w szczególności dostaw amunicji” – podsumowano w resortcie.

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszki.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszków, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Oprócz tego rzecznik praw obywatelskich poinformował, że zawieszenie broni trwa już ponad 87 godzin. Ukraińska delegacja wraca do domu.

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