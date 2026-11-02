Rosyjskie siły terrorystyczne zaczęły wykorzystywać zmodernizowaną i powiększoną wersję drona „Gerbera”. O ile wcześniej aparaty te były wykorzystywane głównie jako fałszywe cele w celu wyczerpania i przeciążenia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, o tyle nowy model „Gerbera-2” posiada mocniejszy silnik, udoskonaloną elektronikę oraz większy zasięg działania.



Według danych naszego wywiadu nowa modyfikacja ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą trzy metry oraz długość kadłuba 2,6 metra. Dzięki zbiornikowi paliwa o pojemności 63 litrów dron może pokonywać odległość do 1200 km.

W zbadanym egzemplarzu wykryto odłamkowo-fugazową głowicę zapalającą OFZBCH-10 o masie 10 kg oraz dodatkowe worki z mieszanką zapalającą. Jednocześnie, zgodnie z danymi technicznymi podanymi przez stronę rosyjską, dron jest w stanie przenosić głowicę bojową o masie do 25 kg.

Aby zapewnić stabilność podczas manewrów, zbiornik paliwa podzielono na oddzielne sekcje. Dron jest wyposażony w dwucylindrowy silnik dwusuwowy, którego konstrukcja faktycznie odpowiada połowie silnika rosyjskiego „Gerani-2”. Jego produkcję zlokalizowano w specjalnej strefie ekonomicznej „Alabuga” w Tatarstanie.

Informację tę przekazało Główne Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Przypomnijmy, że w nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 193 drony uderzeniowe. Siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 154 cele powietrzne, jednak odnotowano trafienia w 26 lokalizacjach.