Российские оккупанты начали применять против Украины новые дроны «Гербер-2»

Российские террористические войска перешли к использованию модернизированной и увеличенной версии беспилотника «Гербера». Если раньше эти аппараты в основном запускали в качестве ложных целей, чтобы изнурять и перегружать украинскую ПВО, то новая модель «Гербера-2» имеет более мощный двигатель, усовершенствованную электронику и больший радиус действия.



По данным нашей разведки, новая модификация имеет размах крыльев три метра и длину фюзеляжа 2,6 метра. Благодаря топливному баку объемом 63 литра беспилотник может преодолевать расстояние до 1200 км.

В исследованном образце обнаружили осколочно-фугасную зажигательную боевую часть ОФЗБЧ-10 весом 10 кг и дополнительные мешки с зажигательной смесью. В то же время, согласно заявленным российской стороной характеристикам, дрон способен нести боевую часть массой до 25 кг.

Для обеспечения устойчивости при маневрировании топливный бак разделили на отдельные секции. Беспилотник оснащен двухцилиндровым двухтактным двигателем, конструкция которого фактически соответствует половине двигателя российской «Герани-2». Его производство локализовано в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, что в ночь на 2 ноября российские войска запустили по Украине 193 ударных беспилотника. Силы противовоздушной обороны сбили 154 воздушные цели, однако зафиксировано попадание в 26 локациях.