Россияне немного продвинулись в «серой зоне» возле Казачьей Лопани — Трегубов

В зоне ответственности Группировки объединенных сил российские войска пытаются усилить давление вдоль государственной границы. За сутки на этом участке происходит от 10 до 12 боевых столкновений.

В то же время вблизи Казачьей Лопани в Харьковской области оккупантам удалось несколько продвинуться в «серой зоне». Об этом сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«В последние дни у нас происходит около 10–12 боевых столкновений в сутки в нашей зоне ответственности — в целом это от восточной части Сумской области до Купянского направления включительно. Враг пытается оказывать давление вдоль границы, пытается проникнуть вдоль линии разграничения. Не очень удачно, по состоянию на данный момент, в том числе из-за неблагоприятной погоды, ведь сейчас на деревьях уже нет листьев, поэтому враг не может как-то очень эффективно проникать. Хотя есть определенные попытки, есть даже некоторое продвижение в районе Казачьей Лопани, пусть и небольшое, но врагу все же удалось там немного продвинуться в красную зону за счет серой зоны, что, конечно, негативно. Но в целом усилия врага по сравнению с тем эффектом, которого они достигают, несопоставимы», — отметил Трегубов.

Он подчеркнул, что тактика врага принципиально не меняется с тех пор, как на оптоволокне появились дроны. Ведь россияне сейчас не могут применять тяжелую технику.

«Как только появились дроны на оптоволокне, исчезла тяжелая техника. Это было большое изменение, оно произошло полтора года назад, и с тех пор у нас не было таких технологических изменений, которые так бы повлияли на поле боя. С тех пор единственной эффективной тактикой для россиян остается тактика инфильтрации небольшими группами», — пояснил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, расширит ли враг применение газопроводов для продвижения вглубь украинской территории, Трегубов отметил, что масштабировать это враг не сможет, поскольку газопроводы есть не везде.

«Некуда расширять масштабы, потому что нет крупных магистральных газопроводов, они же не в каждой деревне. В Купянском районе они их используют, потому что там просто есть такая возможность — там есть магистральный газопровод, по которому действительно можно было продвигать пехоту. Вот они его там и использовали. Но ведь это не та история, которую можно повторить там, где нет соответствующей инфраструктуры», — пояснил пресс-секретарь.

Трегубов также сообщил, что ситуация в районе Купянска существенно не изменилась, а враг стал более активно действовать в направлении населенного пункта Радьковка.

«Россияне сейчас более активно начали продвигаться в сторону населенного пункта Радьковка — это на правом берегу, к северу от Купянска и к западу от Голубовки. Если раньше они в основном заводили войска через Голубовку, то сейчас у них очевидный план — проникнуть в Радьковку и продвигаться чуть с другой стороны, то есть всё равно попадать в Купянск, но не непосредственно с севера, а, я бы сказал, с северо-запада. Вот туда они и направляют свои основные атакующие усилия в последнюю неделю. Но без успеха», — рассказал Трегубов.

Пресс-секретарь отметил, что пока не наблюдается подготовка противника к активным штурмовым действиям, речь идет лишь о поддержании постоянного давления на Купянское направление.

Об этом в эфире заявил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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