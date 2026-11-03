在联合部队行动区，俄军正试图沿国家边境加大施压力度。过去24小时内，该区域发生了10至12起交火事件。

与此同时，在哈尔科夫州科扎奇亚·洛帕尼附近，占领军在“灰色地带”取得了一定程度的推进。联合部队发言人维克多·特雷古博夫通报了这一情况。

“最近几天，在我们负责的区域——从苏梅州东部到库皮扬斯克方向（含）——每天大约发生10至12次交火。 敌人正试图沿边境施压，并试图沿分界线渗透。 目前成效不大，部分原因在于天气条件不利——树木已落叶，导致敌军难以有效渗透。 尽管敌人仍有某些尝试，甚至在科扎奇·洛帕尼地区有所推进——虽然幅度不大，但敌人还是利用“灰色地带”向“红色地带”略微推进了一点，这当然是不利的。 但总体而言，敌军所付出的努力与其实际取得的战果相比，根本不成比例，”特雷古博夫指出。

他强调，自光纤网络上出现无人机以来，敌方的战术在根本上并未改变。毕竟，俄军目前无法使用重型装备。

“自光纤上出现无人机以来，重型装备便销声匿迹。这是一次重大转变，发生在一年半前，自那时起，我们再未经历过对战场产生如此深远影响的技术变革。 自那时起，小分队渗透战术仍是俄军唯一有效的战术，”该发言人解释道。

当被问及敌人是否会扩大利用天然气管道向乌克兰境内深处推进时，特雷古博夫指出，敌人无法大规模实施这一战术，因为并非所有地方都有天然气管道。

“没有地方扩大规模，因为没有大型主干天然气管道，毕竟不是每个村庄都有。在库皮扬斯克地区，他们之所以使用这些管道，只是因为那里有这样的条件——那里有一条主干天然气管道，确实可以借此调动步兵。 他们就是在那里利用了这条管道。但这并非一种可以在缺乏相应基础设施的地区推广的战术，”这位发言人解释道。

特雷古博夫还表示，库皮扬斯克地区的局势没有发生实质性变化，而敌军开始在拉德基夫卡定居点方向更加积极地行动。

“俄军目前开始更积极地向拉德基夫卡方向渗透——该地位于右岸，库皮扬斯克以北、戈卢比夫卡以西。 如果此前他们主要通过戈卢比夫卡调遣部队，那么现在他们显然计划向拉德基夫卡推进，并从稍有不同的方向切入，也就是说最终仍会进入库皮扬斯克， 但并非直接从北方，而是，我该说，从西北方向。过去一周，他们正将主要进攻力量集中于此。但未取得成功，”特雷古博夫说道。

该发言人指出，目前未观察到敌军为发动积极突击行动做准备，仅是持续对库皮扬斯克方向施加压力。

联合部队发言人维克多·特雷古博夫在电视直播中作出了上述表态。

DeepState监测到俄军在波克罗夫斯克方向的推进。

自2022年2月24日对乌克兰发动全面入侵以来，截至2026年10月30日，俄军总战损人数约为1 586 500人。

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