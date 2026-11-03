在圣彼得堡，当局两周内第二次大幅削减了与俄罗斯国防部签订合同的公民可获得的一次性补贴金额。 目前，该地区的补贴金额为40万卢布（约合4,900美元），与10月初的350万卢布（近43,000美元）相比，减少了近九倍。

军人奖金出现如此大幅削减，源于城市预算面临的严峻问题。 由于资金短缺，斯莫尔尼政府已削减了700亿卢布（约合8.58亿美元）的社会福利及城市美化支出，并正计划裁减公务员和公共部门员工，以应对财政不稳定局面。

俄罗斯其他地区也出现了类似趋势，当地政府因地方财政枯竭而被迫削减福利发放。 具体而言，马里埃尔共和国（从230万卢布降至40万卢布——约合28,200美元至4,900美元）、 莫尔多维亚（从300万卢布降至80万卢布——约合36,800美元降至9,800美元），以及伊尔库茨克州和新西伯利亚州，这均是在地区预算赤字不断扩大的背景下发生的。

来源：《丰坦卡》报。

需要指出的是，俄罗斯的消费者信心正在急剧恶化，对经济的信任度下降，焦虑情绪日益加剧。乌克兰对外情报局报告了这一情况。俄罗斯的个人贷款规模已降至六年来的最低水平。

经历了三年出人意料的经济增长后，俄罗斯正面临经济骤然放缓——战争开支、通货膨胀和油价下跌开始给经济带来压力，而直到不久前，该经济体还似乎能够抵御制裁。

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