В Санкт-Петербурге власти во второй раз за две недели существенно сократили размер единовременной выплаты гражданам, заключающим контракт с Минобороны РФ. В настоящее время региональная выплата составляет 400 тысяч рублей (около $4 900), что почти в девять раз меньше по сравнению с началом октября, когда сумма достигала 3,5 миллиона рублей (почти $43 000).

Такое резкое сокращение бонусов для военнослужащих обусловлено острыми проблемами с городским бюджетом. Из-за дефицита средств Смольный уже сократил расходы на социальную сферу и благоустройство на 70 миллиардов рублей (около $858 млн), а также готовит сокращение штата чиновников и работников бюджетной сферы для покрытия финансовой нестабильности.

Аналогичная тенденция наблюдается и в других регионах РФ, где местные власти вынуждены сокращать выплаты из-за истощения местных казн. В частности, существенное сокращение бонусов зафиксировано в Марий Эл (с 2,3 млн рублей до 400 тысяч рублей — с около $28 200 до $4 900), Мордовии (с 3 млн рублей до 800 тысяч рублей — с примерно $36 800 до $9 800), а также в Иркутской и Новосибирской областях на фоне роста дефицита региональных бюджетов.

Источник: издание «Фонтанка».

Напомним, в России стремительно ухудшаются потребительские настроения, снижается доверие к экономике и растёт тревожность. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. Кредитование населения в России сократилось до шестилетнего минимума.

После трех лет неожиданного экономического роста Россия сталкивается с внезапным замедлением — расходы на войну, инфляция и падение цен на нефть начали оказывать давление на экономику, которая еще недавно казалась устойчивой к санкциям.

Читай нас в