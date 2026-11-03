В Украине вступил в силу сезонный запрет на рыбную ловлю: где нельзя ловить рыбу

В Украине с 1 ноября 2026 года вступил в силу ежегодный запрет на вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах. Ограничения будут действовать до начала весенне-летнего нерестового периода 2027 года.

Глава Госрыбагентства Игорь Клименок подчеркнул, что в этот период водные обитатели особенно уязвимы, поэтому соблюдение ограничений имеет ключевое значение для сохранения рыбных популяций. Созданные условия позволят биоресурсам спокойно перезимовать и должным образом подготовиться к весеннему нересту.

Территориальные управления Госрыбагентства уже издали соответствующие приказы с утвержденными перечнями и границами зимовок, где рыбалка полностью запрещена.

Ознакомиться со списком запрещенных для рыбалки мест можно на региональных сайтах рыбоохранного патруля.

Источник: Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины.

С 10 октября 2026 года по 1 марта 2027 года в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях будет действовать запрет на вылов ручьевой форели.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Збруч и массовой гибели рыбы на территории Скала-Подольской общины Тернопольской области. Специалисты Государственной экологической инспекции установили вероятное место сброса химикатов и обнаружили в воде превышение содержания аммония, нитратов, нитритов и биохимического потребления кислорода.

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