Російські окупанти почали застосовувати проти України нові дрони Гербера-2

Російські терористичні війська перейшли до використання модернізованої та збільшеної версії безпілотника «Гербера». Якщо раніше ці апарати здебільшого запускали як хибні цілі, щоб виснажувати й перевантажувати українську ППО, то нова модель «Гербера-2» має потужніший двигун, вдосконалену електроніку та більший радіус дії.



За даними нашої розвідки, нова модифікація має розмах крил три метри та довжину фюзеляжу 2,6 метра. Завдяки паливному баку об'ємом 63 літри безпілотник може долати відстань до 1200 км.

У дослідженому зразку виявили осколково-фугасну запалювальну бойову частину ОФЗБЧ-10 вагою 10 кг та додаткові мішки із запалювальною сумішшю. Водночас, за заявленими російською стороною характеристиками, дрон здатний переносити бойову частину масою до 25 кг.

Для забезпечення стабільності під час маневрування паливний бак розділили на окремі секції. Безпілотник оснащений двоциліндровим двотактним двигуном, конструкція якого фактично відповідає половині двигуна російської «Герані-2». Його виробництво локалізували в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, що у ніч на 2 листопада російські війська запустили по Україні 193 ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкодили 154 повітряні цілі, однак зафіксовано влучання на 26 локаціях.