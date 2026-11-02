Росія атакувала Україну 193 дронами, ППО знешкодила більшу частину

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У ніч на 2 листопада російські війська запустили по Україні 193 ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкодили 154 повітряні цілі, однак зафіксовано влучання на 26 локаціях.

Повітряний напад розпочався ввечері 1 листопада, близько 18:00. Росія застосувала ударні безпілотники Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». Із загальної кількості запущених БпЛА 75 були реактивними «Шахедами».

Безпілотники летіли з російських Орла, Курська та Брянська, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 154 ворожі безпілотники. Серед них — 58 реактивних «Шахедів». Ще понад шість ударних дронів залишалися в повітрі, тому бойова робота на момент публікації зведення тривала.

Попри роботу ППО, уникнути влучань не вдалося. За даними Повітряних сил, наслідки повітряного нападу зафіксували на 26 локаціях.

Крім того, на дев’яти локаціях упали уламки збитих безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗС України

ППО знешкодила 280 дронів протягом дня 1 листопада.

У неділю, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах і постійні атаки на енергосистему.

Рашисти вдарили дронами по Козятину, є загибли й поранені.

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