俄罗斯向乌克兰发射了193架无人机，防空部队击落了其中大部分

11月2日凌晨，俄军向乌克兰发射了193架攻击型无人机。防空部队击落了154个空中目标，但仍有26处地点遭到袭击。

此次空袭始于11月1日晚约18:00。 俄罗斯动用了“沙赫德”（Shahed）、“赫尔伯”（Gerbera）以及“帕罗迪亚”（Parody）型诱饵无人机。在发射的无人机总数中，有75架是喷气式“沙赫德”无人机。

无人机从俄罗斯的奥尔洛夫、库尔斯克和布良斯克，以及顿涅茨克州和克里米亚的临时被占领土起飞。

乌克兰国防军出动了航空兵、防空导弹部队、电子战部队和无人机系统，以及机动火力小组，共同击退了此次袭击。

根据空军初步数据，截至08:00，防空部队已击落或压制154架敌方无人机。其中包括58架“沙希德”喷气式无人机。 另有6多架攻击型无人机仍在空中飞行，因此截至本简报发布时，作战行动仍在持续。

尽管防空部队全力作战，仍未能完全避免被击中。据空军数据，共有26处地点记录到了空袭造成的破坏。

此外，有9处地点发现了被击落无人机坠落的残骸。

来源：乌克兰武装部队空军

11月1日当天，防空部队共击落280架无人机。

11月1日（周日），基辅实施了紧急停电。原因是俄罗斯对能源设施的打击以及对电力系统的持续攻击。

俄军使用无人机袭击了科扎廷，造成人员死伤。

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