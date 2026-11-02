俄罗斯一处军用机场发生苏-57战斗机爆炸事故——总参谋部情报总局

2026年10月29日，一架苏-57战斗机在俄罗斯“阿赫图宾斯克”军事机场发生爆炸。乌克兰国防部情报总局通报了这一消息。

据称，事故发生在发动机点火过程中。该战斗机的价值估计约为1.5亿美元。

苏-57配备了AL-41F1型航空双回路涡轮喷气发动机。此类发动机发生爆炸或灾难性破坏的原因之一，是燃油质量不合格。

在执行苏-57多用途战斗机国家生产合同的过程中，“RN-Aero”有限责任公司向“联合航空制造集团”股份有限公司供应航空燃油，而该集团正受到美国、加拿大、 瑞士、欧盟、英国、澳大利亚、新西兰、日本和乌克兰实施制裁。

这里所指的Jet A-1航空燃油，是俄罗斯-苏联时期用于燃气轮机航空发动机的TS-1和RT航空燃油的替代品。 Jet A-1燃油与俄罗斯的米格-29、苏-34、苏-35S、苏-30SM、苏-57、苏-24M和图-95MS等机型完全兼容，且适用于这些机型。

此外，Jet A-1还可用于为配备Telefly TJ2000A （TF-TJ2000A）涡轮喷气发动机，或其俄罗斯仿制版TRD-2000。

来源：乌克兰国防部情报总局

此前，总参谋部通报了2026年俄军创纪录的伤亡情况。

10月期间，乌克兰国防军收复了96.2平方公里的乌克兰领土，比同期俄罗斯占领军成功占领的领土面积多出10.4平方公里。

在俄罗斯萨马拉州，无人机袭击了一处输油站，引发火灾。

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