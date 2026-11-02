В России на военном аэродроме взорвался истребитель Су-57 — ГУР

29 октября 2026 года на российском военном аэродроме «Ахтубинск» взорвался истребитель Су-57. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что это произошло во время запуска двигателей. Стоимость боевого самолета оценивается примерно в 150 млн долларов.

Су-57 оснащен авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1. Одна из причин, по которым двигатели такого типа могут взрываться или подвергаться катастрофическому разрушению, — топливо ненадлежащего качества.

В рамках выполнения государственного контракта на производство многоцелевых истребителей Су-57 ООО «РН-Аэро» поставляет авиационное топливо для ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», которая находится под санкциями США, Канады, Швейцарии, ЕС, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Украины.

Речь идет о топливе Jet A-1, которое является аналогом российско-советского авиационного топлива ТС-1 и РТ для газотурбинных авиационных двигателей. Топливо Jet A-1 полностью совместимо и пригодно для использования на российских самолетах МиГ-29, Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М и Ту-95МС.

Также Jet A-1 может использоваться для заправки реактивных ударных БПЛА «Герань-4» и «Герань-5» с турбореактивными двигателями типа Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) или их российскими копиями ТРД-2000.

Источник: ГУР МО

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