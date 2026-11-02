29 października 2026 roku na rosyjskim lotnisku wojskowym „Achhtubinsk” doszło do wybuchu myśliwca Su-57. Informację tę podało Główne Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Zaznaczono, że doszło do tego podczas uruchamiania silników. Wartość samolotu bojowego szacowana jest na około 150 mln dolarów.

Su-57 jest wyposażony w lotniczy silnik turboodrzutowy dwukonturowy AL-41F1. Jedną z przyczyn, dla których silniki tego typu mogą wybuchnąć lub ulec katastrofalnemu zniszczeniu, jest paliwo niewłaściwej jakości.

W ramach realizacji państwowego kontraktu na produkcję wielozadaniowych myśliwców Su-57 spółka „RN-Aero” dostarcza paliwo lotnicze dla spółki „Ob’edinennaja aviastroitelnaja korporacja”, która podlega sankcjom ze strony USA, Kanady, Szwajcarii, UE, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Japonii i Ukrainy.

Chodzi o paliwo Jet A-1, które jest odpowiednikiem rosyjsko-radzieckiego paliwa lotniczego TS-1 i RT przeznaczonego do lotniczych silników turbinowych. Paliwo Jet A-1 jest w pełni kompatybilne i nadaje się do stosowania w rosyjskich samolotach MiG-29, Su-34, Su-35S, Su-30SM, Su-57, Su-24M i Tu-95MS.

Ponadto paliwo Jet A-1 może być wykorzystywane do tankowania odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych typu uderzeniowego „Geran-4” i „Geran-5” wyposażonych w silniki turboodrzutowe typu Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) lub ich rosyjskimi kopiami TRD-2000.

Źródło: Główny Urząd Wywiadowczy Ministerstwa Obrony

Wcześniej Sztab Generalny poinformował o rekordowych stratach wojsk rosyjskich w 2026 roku.

W październiku Siły Obronne odzyskały 96,2 kilometra kwadratowego ukraińskiego terytorium, co o 10,4 kilometra kwadratowego przewyższa powierzchnię terenów, które rosyjskie wojska okupacyjne zdołały zająć w tym samym okresie.

W obwodzie samarskim Federacji Rosyjskiej drony zaatakowały stację rurociągu naftowego, w wyniku czego wybuchł pożar.

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