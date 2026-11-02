在文尼察，一栋高层建筑因俄罗斯无人机袭击而受损

11月2日清晨，一架俄罗斯无人机袭击了文尼察。此次袭击导致一栋多户住宅楼受损。

文尼察市副市长罗曼·富尔曼在Facebook上通报了这一情况。

“11月2日，由于敌方袭击，文尼察市的一栋多层住宅楼遭到损毁。截至10:30，已确认有10套公寓的窗户被震碎，”富尔曼写道。

据他介绍，市议会相关委员会已在事发现场展开工作，专家将对受损情况进行记录，以便市民能够根据国家“e-重建”计划获得赔偿，并从社区预算中获得财政援助。

与此同时，物业管理公司的施工队也已进驻现场。他们将协助完成紧急修复工作——受损的窗户今天就会用塑料膜封住，必要时还会用OSB板进行加固。

此外，在前一天（11月1日）遭受破坏的维申卡小区的紧急修复工作也即将完成。昨晚，该小区61套公寓的窗户已全部封好。 目前，10栋住宅楼的公共区域也已完成相关修复工作。

来源：罗曼·富尔曼

需要指出的是，此次袭击导致文尼察州的能源设施和通信塔受损。

10月26日约10时10分，文尼察市一处民用基础设施因无人机袭击受损。据初步消息，未造成人员伤亡。

由于俄罗斯在夜间发动的袭击，文尼察市扎莫斯蒂和马利赫胡托里两个小区的住宅楼遭到破坏。 扎莫斯蒂的一栋多层住宅楼遭到直接命中，而在马利赫胡托尔，一架无人机将一栋两层车库彻底摧毁。此次袭击未造成人员死亡，有两人正在医院接受治疗。

关注我们在