W Winnicy w wyniku ataku rosyjskiego drona uszkodzono wieżowiec

Rankiem 2 listopada rosyjski dron zaatakował Winnicę. W wyniku uderzenia uszkodzony został wielorodzinny budynek mieszkalny.

Informację tę podał na Facebooku zastępca burmistrza Winnicy Roman Furman.

„W wyniku wrogiego ataku 2 listopada w Winnicy uszkodzeniu uległ jeden z wieżowców. Według stanu na godz. 10:30 wiadomo o wybitych oknach w dziesięciu mieszkaniach” – napisał Furman.

Jak dodał, na miejscu zdarzenia działa specjalna komisja rady miejskiej, a eksperci dokumentują zniszczenia, aby mieszkańcy mogli otrzymać wypłaty w ramach państwowego programu „eOdbudowa”, a także pomoc finansową z budżetu gminy.

Równolegle na miejscu zdarzenia rozpoczynają pracę ekipy firm zarządzających. Pomogą one w przeprowadzeniu najpilniejszych prac remontowych — uszkodzone okna już dzisiaj zostaną zaklejone folią, a w razie potrzeby pokryte płytami OSB.

Ponadto kończą się najpilniejsze prace remontowe w dzielnicy Wysienka, która uległa zniszczeniom dzień wcześniej, 1 listopada. Wieczorem w budynkach zamknięto okna w 61 mieszkaniach. Obecnie prace te zostały również wykonane w pomieszczeniach ogólnodostępnych w 10 budynkach.

Źródło: Roman Furman

Przypomnijmy, że w obwodzie winnickim w wyniku ataku uszkodzono obiekty energetyczne oraz wieżę telekomunikacyjną.

W Winnicy 26 października około godziny 10:10 w wyniku ataku dronów ucierpiał obiekt infrastruktury cywilnej. Według wstępnych informacji nikt nie został ranny.

W wyniku nocnego ataku Rosji w Winnicy uszkodzono budynki mieszkalne w dwóch dzielnicach — Zamostiach i Malych Chutorach. W wieżowcu w Zamostiu doszło do bezpośredniego trafienia, a w Małych Chutorach dron całkowicie zniszczył dwupiętrowy garaż. Nie ma ofiar śmiertelnych, dwie osoby przebywają w szpitalu.

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