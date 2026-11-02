В Виннице в результате атаки российского дрона повреждено многоэтажное здание

Утром 2 ноября российский беспилотник нанес удар по Виннице. В результате удара был поврежден многоквартирный жилой дом.

Об этом в Facebook сообщил заместитель мэра Винницы Роман Фурман.

«В результате вражеской атаки 2 ноября в Виннице была повреждена одна из многоэтажек. По состоянию на 10:30 известно о выбитых окнах в десяти квартирах», — написал Фурман.

По его словам, на месте происшествия работает профильная комиссия городского совета, специалисты зафиксируют разрушения, чтобы горожане могли получить выплаты по государственной программе «еВосстановление», а также финансовую помощь из бюджета общины.

Параллельно на месте происшествия приступают к работе бригады управляющих компаний. Они помогут выполнить первоочередные восстановительные работы — поврежденные окна уже сегодня закроют пленкой и, при необходимости, ОСБ-плитами.

Кроме того, завершаются первоочередные восстановительные работы в микрорайоне Вишенка, который подвергся разрушениям накануне, 1 ноября. Вечером в домах закрыли окна в 61 квартире. На данный момент эти работы также выполнены в местах общего пользования в 10 домах.

Источник: Роман Фурман

Напомним, в Винницкой области в результате атаки повреждены энергообъекты и башня связи.

В Виннице 26 октября около 10:10 в результате атаки дронов пострадал объект гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, люди не пострадали.

В результате ночной атаки России в Виннице повреждены жилые дома в двух микрорайонах — Замости и Малых Хуторах. В многоэтажку в Замости попал прямой удар, а в Малых Хуторах дрон полностью разрушил двухэтажный гараж. Погибших нет, двое человек находятся в больнице.

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