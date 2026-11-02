У Вінниці внаслідок атаки російського дрона пошкоджено багатоповерхівку

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Уранці 2 листопада російський безпілотник атакував Вінницю. Унаслідок удару пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Про це у Фейсбуці повідомив заступник Вінницького міського голови Роман Фурман.

«Унаслідок ворожої атаки 2 листопада у Вінниці зазнала пошкоджень одна з багатоповерхівок. Станом на 10:30 відомо про вибиті вікна у десяти квартирах», - написав Фурман.

За його словами, на місці події працює профільна комісія міської ради, фахівці зафіксують руйнування, щоб містяни могли отримати виплати за державною програмою «єВідновлення», а також фінансову допомогу з бюджету громади.

Паралельно на локації розпочинають роботу бригади управляючих компаній. Вони допоможуть виконати першочергові відновлювальні роботи — пошкоджені вікна вже сьогодні закриють плівкою та за потреби ОСБ-плитами.

Окрім того, завершуються першочергові відновлювальні роботи в мікрорайоні Вишенька, який зазнав руйнувань напередодні, 1 листопада. Звечора в будинках закрили вікна у 61 квартирі. Наразі ці роботи також виконані в місцях загального користування в 10 будинках.

Джерело: Роман Фурман

Нагадаємо, на Вінниччині після атаки пошкоджені енергооб’єкти та вежа зв’язку.

У Вінниці 26 жовтня близько 10:10 внаслідок атаки дронів постраждав об’єкт цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Унаслідок нічної атаки Росії у Вінниці пошкоджені житлові будинки у двох мікрорайонах — Замості та Малих Хуторах. У багатоповерхівку на Замості було пряме влучання, а на Малих Хуторах дрон повністю зруйнував двоповерховий гараж. Загиблих немає, двоє людей перебувають у лікарні.

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