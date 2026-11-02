Россия атаковала Украину 193 дронами, ПВО сбила большую часть из них

В ночь на 2 ноября российские войска запустили по Украине 193 ударных беспилотника. Силы противовоздушной обороны сбили 154 воздушные цели, однако были зафиксированы попадания в 26 точках.

Воздушное нападение началось вечером 1 ноября, около 18:00. Россия применила ударные беспилотники Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия». Из общего количества запущенных БПЛА 75 были реактивными «Шахедами».

Беспилотники летели из российских городов Орла, Курска и Брянска, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 154 вражеских беспилотника. Среди них — 58 реактивных «Шахедов». Еще более шести ударных дронов оставались в воздухе, поэтому боевые действия на момент публикации сводки продолжались.

Несмотря на работу ПВО, избежать попаданий не удалось. По данным Воздушных сил, последствия воздушного нападения зафиксированы в 26 точках.

Кроме того, на девяти локациях упали обломки сбитых беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВС Украины

ПВО сбила 280 дронов в течение дня 1 ноября.

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия российских ударов по энергетическим объектам и постоянные атаки на энергосистему.

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