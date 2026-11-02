Видео: Стали известны последствия удара по оператору связи «Лугаком» в Луганске
В ночь на 2 ноября в оккупированном Луганске был нанесен удар по зданию магистрального оператора связи «Лугаком». В результате атаки был поврежден объект компании, обеспечивающей мобильную связь и доступ к интернету на временно оккупированной территории Луганской области.
Инфраструктура «Лугакома» используется не только для предоставления телекоммуникационных услуг местным жителям. Её также задействуют подразделения российской оккупационной армии для связи и передачи данных.
Источник: Exilenova+
Ранее в оккупированном Луганске раздались взрывы и начал пропадать интернет.
23 октября оккупированный Луганск также подвергся атаке дронов, в городе возникли перебои с электричеством.
До этого в Луганске дроны атаковали здание бывшего «Укртелекома».
9 октября оккупированный Луганск подвергся атаке дронов, наблюдаются перебои с электричеством.