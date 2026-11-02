Wideo: Ujawniono skutki ataku na operatora telekomunikacyjnego „Lugakom” w Ługańsku
W nocy z 1 na 2 listopada w okupowanym Ługańsku przeprowadzono atak na budynek głównego operatora telekomunikacyjnego „Ługakom”. W wyniku ataku uszkodzono obiekt należący do firmy, która zapewnia łączność komórkową i dostęp do internetu na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego.
Infrastruktura „Lugakomu” służy nie tylko do świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz lokalnej ludności. Korzystają z niej również oddziały rosyjskiej armii okupacyjnej do komunikacji i przesyłania danych.
Źródło: Exilenova+
Wcześniej w okupowanym Ługańsku rozległy się wybuchy i zaczęły zanikać połączenia internetowe.
23 października okupowany Ługańsk został również zaatakowany przez drony, w mieście wystąpiły przerwy w dostawach prądu.
Wcześniej w Ługańsku drony zaatakowały budynek dawnego Ukrtelekomu.
9 października okupowany Ługańsk znalazł się pod atakiem dronów, występują przerwy w dostawach prądu.