Wideo: Ujawniono skutki ataku na operatora telekomunikacyjnego „Lugakom” w Ługańsku

W nocy z 1 na 2 listopada w okupowanym Ługańsku przeprowadzono atak na budynek głównego operatora telekomunikacyjnego „Ługakom”. W wyniku ataku uszkodzono obiekt należący do firmy, która zapewnia łączność komórkową i dostęp do internetu na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego.

Infrastruktura „Lugakomu” służy nie tylko do świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz lokalnej ludności. Korzystają z niej również oddziały rosyjskiej armii okupacyjnej do komunikacji i przesyłania danych.

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Źródło: Exilenova+

Wcześniej w okupowanym Ługańsku rozległy się wybuchy i zaczęły zanikać połączenia internetowe.

23 października okupowany Ługańsk został również zaatakowany przez drony, w mieście wystąpiły przerwy w dostawach prądu.

Wcześniej w Ługańsku drony zaatakowały budynek dawnego Ukrtelekomu.

9 października okupowany Ługańsk znalazł się pod atakiem dronów, występują przerwy w dostawach prądu.

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