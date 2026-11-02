Rosyjskie śmigłowce bojowe Ka-52 zostały wyposażone w pociski lotnicze S-8VC, przeznaczone do zwalczania celów powietrznych. O ich zastosowaniu świadczą zdjęcia opublikowane przez rosyjskie profile w mediach społecznościowych, na które zwrócił uwagę portal „Militarny”.

Podczas wybuchu pocisk tworzy chmurę elementów rażących, która ma za zadanie niszczyć drony.

Pod względem zasady działania przypomina amerykański system APKWS, jednak rosyjska konstrukcja prawdopodobnie wykorzystuje dane z pokładowego radaru oraz zdalne wyzwalanie wybuchu.

S-8VC powstała na bazie radzieckiej rakiety niekierowanej S-8 kalibru 80 mm. Deklarowany zasięg rażenia wynosi od 400 do 1500–4000 metrów, w zależności od typu śmigłowca. Pocisk posiada głowicę odłamkowo-fugacyjną z programowalnym zapalnikiem.

Pocisk został opracowany do stosowania z helikopterami Ka-52M, Mi-8AMTSh-V i Ka-29. Jednocześnie na opublikowanych zdjęciach widoczny jest właśnie Ka-52.

Pojawienie się takiego uzbrojenia może utrudnić działania ukraińskich dronów uderzeniowych, wykorzystywanych do ataków na obiekty wojskowe na tyłach Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie informacje dotyczące parametrów technicznych i zasady naprowadzania rakiety wymagają niezależnego potwierdzenia.

Źródło: Militarny

Rosja planuje do końca tego roku przeprowadzić ostateczne testy nowego typu rakiet balistycznych o zasięgu do 800 kilometrów, które może wykorzystać do uderzeń na obiekty na zachodzie Ukrainy. Państwo-agresor zwiększa intensywność ataków rakietowych i dronowych, dąży do zwiększenia produkcji pocisków balistycznych oraz pracuje nad zwiększeniem zasięgu swojego uzbrojenia.

Rosja przeprowadziła szkoleniowo-bojowy start międzykontynentalnej rakiety balistycznej na paliwie stałym z mobilnej platformy.

RF uruchomiła seryjną produkcję nowej lekkiej rakiety skrzydłowej S8000 „Banderol” po zakończeniu jej testów. Badania wskazują, że konstrukcja produktu ulega ciągłym zmianom, ponieważ egzemplarze z 2026 roku znacznie różnią się od wersji z 2025 roku.

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