Na froncie zginął chirurg wojskowy Artem Bagrij, znany pod pseudonimem „Kusto”, który służył w 4. oddzielnym batalionie medycznym Trzeciego Korpusu Armii. Był medykem, który ratował życie ukraińskich obrońców bezpośrednio podczas wojny. Koledzy i towarzysze broni wspominają Artema jako człowieka o zręcznych rękach i bystrym umyśle.

„Ból, smutek i pustka. Dziękuję ci, synu, byłeś najlepszym, co spotkało mnie w życiu. Bez ciebie czeka mnie tylko przepaść” – napisał ojciec poległego, Andrij Bagrij, w komentarzach do jednego z postów.

Na początku 2024 roku Artem dołączył do 3. oddzielnej brygady szturmowej, gdzie stabilizował stan i ratował życie rannych żołnierzy. A kiedy utworzono 4. oddzielny batalion medyczny, „Kusto” dołączył do składu zaawansowanego zespołu chirurgicznego.

„Dla wszystkich, którzy go znali i dzielili z nim codzienne życie na froncie, ból tej straty spowodowanej działaniami Rosjan jest niezwykle dotkliwy. Nasz przyjaciel „Kusto” łączył w sobie pogodny charakter, wybitny intelekt i zręczne ręce chirurga.

Dzięki jego wysiłkom żołnierze mieli szansę na przyszłość i pełnowartościowe życie, a nie na tragiczny koniec. Cześć i chwała Bohaterowi! Pamięć o tobie będzie żyła wiecznie!” – napisano w brygadzie.

Medyk polowy Wiktoria Kowacz opowiedziała, że Artem zawsze dokładał wszelkich starań, by ratować żołnierzy.

„Każdy, kto z nim pracował w jakiejkolwiek sprawie, doskonale zdaje sobie sprawę, kogo odebrała nam śmierć. Był to wspaniały człowiek o zręcznych rękach i bystrym umyśle. Człowiek, który dbał o to, by żołnierze mieli szansę na rehabilitację i przyszłość, a nie tylko wspomnienia i koniec” – zaznaczyła.

Sanitariusz polowy i były wykładowca Artema, Andrij Nalizhytyj, opisał zmarłego jako jasną i uczciwą osobę o wielkim, dobrym sercu.

„Wspaniały, młody chirurg z wielką przyszłością. Zręczny, sprawny, myślący, gotowy do nauki. [...] Bez strachu i wahania był tam, gdzie trzeba było ratować życie ukraińskich żołnierzy. W punktach stabilizacyjnych, pod ostrzałem, w PCHG (w grupie chirurgicznej na froncie – red.), pomimo zmęczenia i wyczerpania, zawsze był gotowy, by wyruszyć do pracy. Nigdy nie trzeba było go o to prosić. Nieodwołalny” – wspominał żołnierz.

Jego kolega z broni, Jarosław Mogilow, zauważył, że Artem nigdy się nie wycofywał.

„Wiedział, czym jest człowieczeństwo. Dla niego człowiek zawsze był na pierwszym miejscu – nie rozkazy, nie stopnie, nie zasługi. Przez jego ręce przeszło wiele bólu i cierpienia, a on nigdy się nie wycofywał. Uczciwość wobec siebie i uczciwość wobec wszystkich. Nie bał się być sobą” – napisał mężczyzna.

Według medyczki polowej Wiktorii Dawydowej Artem zawsze był dobry dla wszystkich i sprawnie wykonywał swoją pracę.

„Kusto, zrobiłeś niezwykle wiele dla tego świata. Kiedyś uważnie obserwowałam na oddziale stabilizacji, jak sprawnie ci się pracowało i jak bardzo byłeś wrażliwy na każdego rannego. Chociaż ostatnio znacznie rzadziej się widywaliśmy, kiedyś byłeś jednym z pierwszych, z którymi dzieliliśmy codzienne życie w mieście przyfroncie. Byłeś niezwykle dobry dla wszystkich, dla nas wszystkich. Świat nie zdaje sobie sprawy, jak wiele straciliśmy, a my nie chcemy sobie uświadamiać, że cię już nie ma” – zaznaczyła.

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