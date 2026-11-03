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На фронті загинув військовий хірург Артем Багрій із позивним «Кусто», який служив у 4-му окремому медичному батальйоні Третього армійського корпусу. Він був медиком, який рятував життя українських захисників безпосередньо під час війни. Колеги та побратими згадують Артема як людину з умілими руками та гострим розумом.

"Біль, сум і порожнеча. Дякую, сину, ти найкраще, що було в моєму житті. Без тебе далі – прірва", – написав тато загиблого Андрій Багрій у коментарях до одного з дописів.

На початку 2024 року Артем став частиною 3-ї окремої штурмової бригади, де стабілізував і рятував життя поранених бійців. А коли сформувався 4-й окремий медичний батальйон, "Кусто" увійшов до складу передової хірургічної команди.

"Для всіх, хто знав його та ділив із ним бойові будні, біль цієї втрати через дії росіян є надзвичайно гострим. Друг "Кусто" поєднував у собі світлий характер, видатний інтелект та майстерні руки хірурга.

Завдяки його зусиллям бійці отримували шанс на майбутнє та повноцінне життя, а не трагічний фінал. Честь і світла пам'ять Герою! Пам'ять про тебе буде жити вічно!" – написали в бригаді.

Бойова медикиня Вікторія Ковач розповіла, що Артем завжди докладав максимум зусиль, аби врятувати бійців.

"Кожен, хто з ним працював у будь-якій справі, чітко усвідомлює, кого у нас забрала рсня. Світла людина з умілими руками і гострим розумом. Людина, яка робила так, щоб у бійців була реабілітація і майбутнє, а не пам'ять і кінець", – зазначила вона.

Бойовий медик і колишній викладач Артема Андрій Наліжитий описав загиблого як світлу й чесну людину з великим добрим серцем.

"Прекрасний молодий, перспективний хірург. Вмілий, вправний, думаючий, готовий вчитись. [...] без страху та вагання був там, де потрібно було рятувати життя українських воїнів. На стабілізаційних пунктах, під обстрілами, на ПХГ (у передовій хірургічній групі – ред.), попри втому та виснаження, він завжди був готовий їхати працювати. Просити не доводилось ніколи. Безвідмовний", – згадував військовий.

Побратим Ярослав Могильов зауважив, що Артем ніколи не відступав.

"Він знав що таке людяність. Для нього людина була завжди на першому місці – не накази, не звання, не заслуги. Через його руки пройшло багато болю і страждань, і він ніколи не відступався. Чесність із собою і чесність з усіма. Він не боявся бути собою", – написав чоловік.

За словами бойової медикині Вікторії Давидової, Артем завжди був добрим до всіх і вправно виконував свою роботу.

"Кусто, ти зробив надзвичайно багато для цього світу. Я якось уважно спостерігала на стабі, як тобі вдавалось вправно працювати і наскільки ти був чуйним до кожного пораненого. Хоч ми і набагато менше спілкувалися останнім часом, колись ти став одним із перших, з ким ми ділили будні життя в прифронтовому місті. Ти був надзвичайно добрим до усіх, усіх нас. Світ не усвідомлює як багато ми втратили, а ми не хочемо усвідомлювати, що тебе більше немає", – зазначила вона.

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