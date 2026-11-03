На фронте погиб военный хирург Артем Багрий с позывным «Кусто», который служил в 4-м отдельном медицинском батальоне Третьего армейского корпуса. Он был медиком, спасавшим жизни украинских защитников непосредственно во время войны. Коллеги и сослуживцы вспоминают Артема как человека с умелыми руками и острым умом.

«Боль, печаль и пустота. Спасибо, сынок, ты — лучшее, что было в моей жизни. Без тебя дальше — бездна», — написал отец погибшего Андрей Багрий в комментариях к одному из постов.

В начале 2024 года Артем вошёл в состав 3-й отдельной штурмовой бригады, где стабилизировал состояние и спасал жизни раненых бойцов. А когда сформировался 4-й отдельный медицинский батальон, «Кусто» вошел в состав передовой хирургической бригады.

«Для всех, кто знал его и делил с ним боевые будни, боль от этой утраты из-за действий россиян чрезвычайно остра. Друг «Кусто» сочетал в себе светлый характер, выдающийся интеллект и мастерские руки хирурга.

Благодаря его усилиям бойцы получали шанс на будущее и полноценную жизнь, а не трагический финал. Честь и светлая память Герою! Память о тебе будет жить вечно!» — написали в бригаде.

Боевой медик Виктория Ковач рассказала, что Артем всегда прилагал максимум усилий, чтобы спасти бойцов.

«Каждый, кто работал с ним в любом деле, ясно осознает, кого у нас унесла смерть. Светлый человек с умелыми руками и острым умом. Человек, который делал так, чтобы у бойцов была реабилитация и будущее, а не память и конец», – отметила она.

Боевой медик и бывший преподаватель Артема Андрей Налижитый описал погибшего как светлого и честного человека с большим добрым сердцем.

«Прекрасный молодой, перспективный хирург. Умелый, ловкий, думающий, готовый учиться. [...] без страха и колебаний был там, где нужно было спасать жизни украинских воинов. На стабилизационных пунктах, под обстрелами, в ПХГ (в передовой хирургической группе – ред.), несмотря на усталость и изнеможение, он всегда был готов ехать на работу. Просить никогда не приходилось. Безотказный», – вспоминал военный.

Побратим Ярослав Могилев отметил, что Артем никогда не отступал.

«Он знал, что такое человечность. Для него человек всегда был на первом месте — не приказы, не звания, не заслуги. Через его руки прошло много боли и страданий, и он никогда не отступал. Честность с собой и честность со всеми. Он не боялся быть собой», – написал мужчина.

По словам военного медика Виктории Давыдовой, Артем всегда был добр ко всем и умело выполнял свою работу.

«Кусто, ты сделал невероятно много для этого мира. Я как-то внимательно наблюдала на стаби, как тебе удавалось умело работать и насколько ты был чутким к каждому раненому. Хотя мы и гораздо реже общались в последнее время, когда-то ты стал одним из первых, с кем мы делили будни жизни в прифронтовом городе. Ты был необыкновенно добр ко всем, ко всем нам. Мир не осознает, как много мы потеряли, а мы не хотим осознавать, что тебя больше нет», – отметила она.

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