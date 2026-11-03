在前线阵亡的军事外科医生阿尔捷姆·巴格里伊（代号“库斯托”），曾服役于第三军团第4独立医疗营。作为一名医务人员，他在战争期间直接参与了拯救乌克兰守卫者的生命。 同事和战友们回忆起阿尔捷姆时，都称赞他手巧且头脑敏锐。

“痛苦、悲伤与空虚。谢谢你，儿子，你是我生命中最美好的存在。没有你，前方就是深渊，”阵亡者的父亲安德烈·巴格里在某条帖子的评论中写道。

2024年初，阿尔捷姆加入了第3独立突击旅，在那里为受伤的战士进行急救并挽救了他们的生命。 当第4独立医疗营组建后，“库斯托”加入了前线外科医疗队。

“对于所有认识他并曾与他共同经历战斗日常的人来说，因俄罗斯人的行径而造成的这一损失带来的痛苦是极其深切的。朋友‘库斯托’兼具明朗的性格、卓越的智慧和外科医生娴熟的手术技巧。

多亏了他的努力，战士们才得以拥有未来和完整的人生，而非悲剧性的结局。向这位英雄致以崇高的敬意和永恒的缅怀！对你的记忆将永存！”——旅部如是写道。

战地医护人员维多利亚·科瓦奇表示，阿尔捷姆总是竭尽全力拯救战士们。

“无论在什么工作中与他共事过的人，都清楚地意识到，命运从我们身边带走了怎样的人。他是一位心地善良、技艺精湛且头脑敏锐的人。 他竭尽全力让战士们拥有康复和未来，而不是仅仅留下记忆和终结，”她说道。

战斗医务人员、阿特姆的前任导师安德烈·纳利日季特将这位逝者描述为一位心地善良、正直坦率的人。

“一位出色、年轻且前途无量的外科医生。技艺精湛、沉着冷静、善于思考、乐于学习。[...] 他毫无畏惧、毫不犹豫地出现在需要拯救乌克兰战士生命的地方。 无论是在伤员稳定点、在炮火下，还是在前线外科小组（PXG——编者注），尽管疲惫不堪、精疲力竭，他总是随时准备赶往工作岗位。 “从来不需要人去催促。他从不推辞，”这位军人回忆道。

战友雅罗斯拉夫·莫吉廖夫指出，阿尔捷姆从未退缩。

“他深知何为人性。对他而言，人永远是第一位的——而不是命令、军衔或功绩。 他亲手抚慰过无数的痛苦与煎熬，却从未退缩。他对自己诚实，对所有人也诚实。他从不害怕做真实的自己，”这位战友写道。

据战地医护人员维多利亚·达维多娃介绍，阿尔捷姆一直对所有人都很友善，并且工作娴熟。

“库斯托，你为这个世界做出了巨大的贡献。 有一次我在急救站仔细观察，看到你如何娴熟地工作，以及你对每一位伤员是多么体贴。虽然最近我们交流得少了很多，但曾经，你曾是我们在这座前线城市分享日常生活的第一批人之一。 你对所有人，对我们每个人都极其善良。世人尚未意识到我们失去了多少，而我们也不愿承认你已经不在了，”她写道。

乌克兰军人鲁斯兰·罗曼诺夫在俄罗斯战俘营中去世。

来自波尔塔瓦的摄像师瓦西里·维利奇科在前线牺牲。他曾供职于当地电视台IRT和“米斯托·普卢斯”，随后加入了乌克兰武装部队。10月16日，他的妻子通报了这位捍卫者牺牲的消息。

在乌克兰为独立而与俄罗斯恐怖主义军队作战的战斗中，前乌克兰国家队及基辅“迪纳摩”队中场球员罗曼·马克西姆尤克牺牲。 经过一年的搜寻和期盼他能平安归来，最终通过DNA鉴定结果证实了他的牺牲。

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