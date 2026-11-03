W Mariupolu, w miejscu zburzonych budynków, powstają mieszkania dla rosyjskich sił bezpieczeństwa

Informację tę podała Rada Miejska w Mariupolu.

Według danych Rady Miejskiej w 2023 roku okupanci wyburzyli co najmniej siedem wieżowców przy alei Metalurgów. Ich mieszkańcom obiecano mieszkania kompensacyjne, jednak większość z nich do tej pory ich nie otrzymała.

Zamiast tego na miejscu zburzonych budynków rosyjski deweloper buduje komercyjny kompleks mieszkaniowy „Kwatera Leningradzka”. Mieszkania są już wystawione na sprzedaż, a cena jednopokojowego mieszkania bez mebli sięga prawie 80 tysięcy dolarów.

„Obiecano nam mieszkania, ale zostawiono nas na dworze. Nie stać nas na zakup mieszkań na kredyt hipoteczny” – tak rada miejska cytuje skargi mieszkańców Mariupola zamieszczane w mediach społecznościowych.

Według stanu na październik 2026 roku deweloper wzniósł już cztery budynki. Całkowite zakończenie budowy planowane jest na rok 2028.

Szef Mariupolskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Wadim Bojczenko podkreślił, że mieszkania w takich nowych budynkach kupują nie lokalni mieszkańcy, którzy stracili swoje domy, ale przybyli z Rosji funkcjonariusze sił zbrojnych i urzędnicy.

„Budowa nieruchomości komercyjnych w miejscu zniszczonych domów mieszkańców Mariupola to świadoma, przestępcza polityka Federacji Rosyjskiej” – oświadczył Bojczenko.

Źródło: Rada Miejska Mariupola

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