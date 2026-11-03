Delegacja rosyjska weźmie udział w kolejnej rundzie rozmów dotyczących Ukrainy, zaplanowanej na 10–11 listopada w Abu Zabi. Na czele grupy negocjacyjnej ponownie stanie doradca rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, Władimir Medyński.

Udział Moskwy w spotkaniu potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak poinformował, rosyjscy przedstawiciele przybędą do Abu Zabi i będą tam przebywać 10 i 11 listopada.

Na czele grupy negocjacyjnej stanie Władimir Medyński, który kierował rosyjską delegacją również podczas poprzedniej rundy rozmów.

W ten sposób Kreml postanowił utrzymać dotychczasowego szefa grupy negocjacyjnej na kolejnym spotkaniu.

Jednocześnie Dmitrij Pieskow nie ujawnił innych szczegółów dotyczących składu rosyjskiej delegacji ani porządku obrad.

Informują o tym rosyjskie media.

Negocjacje robocze między Ukrainą a Rosją zaplanowano na 10–11 listopada w Abu Zabi przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych. Według specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’a Witkofa, strony mają omówić kwestie bezpieczeństwa po zakończeniu konfliktu, deeskalacji oraz kwestie humanitarne.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Rosją, które zaplanowano na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

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