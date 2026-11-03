Российская делегация примет участие в следующем раунде переговоров по Украине, который запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Руководителем переговорной группы вновь станет помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский.

Участие Москвы во встрече подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российские представители прибудут в Абу-Даби и будут находиться там 10 и 11 ноября.

Возглавит переговорную группу Владимир Мединский, который руководил российской делегацией и во время предыдущего раунда переговоров.

Таким образом, Кремль решил оставить прежнего руководителя переговорной группы для участия в следующей встрече.

В то же время Дмитрий Песков не раскрыл других подробностей относительно состава российской делегации и повестки дня переговоров.

Об этом сообщают российские СМИ.

Рабочие переговоры между Украиной и Россией запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США. По словам спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа, стороны должны обсудить вопросы послевоенной безопасности, деэскалации и гуманитарные вопросы.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной еще не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.

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