俄罗斯代表团将参加定于11月10日至11日在阿布扎比举行的关于乌克兰问题的下一轮谈判。谈判代表团团长仍将由俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京的助手弗拉基米尔·梅丁斯基担任。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫证实了莫斯科将参加此次会议。据他称，俄罗斯代表团将抵达阿布扎比，并于11月10日和11日逗留当地。

谈判代表团将由弗拉基米尔·梅丁斯基领衔，他曾在上一轮谈判中担任俄罗斯代表团团长。

由此可见，克里姆林宫决定保留上一轮谈判代表团的负责人，由其继续参与下一轮会谈。

与此同时，德米特里·佩斯科夫并未透露有关俄罗斯代表团组成及谈判议程的其他细节。

俄罗斯媒体报道了这一消息。

乌克兰与俄罗斯之间的工作性会谈定于11月10日至11日在阿布扎比举行，由美国进行斡旋。 据美国总统唐纳德·特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫称，双方将就战后安全、缓和局势及人道主义问题进行讨论。

欧洲国家将不参与定于下个月举行的美国、乌克兰与俄罗斯之间的三方技术谈判。普京助手尤里·乌沙科夫于10月28日发表了这一声明。

此前，俄罗斯独裁者普京的助手尤里·乌沙科夫曾表示，计划于11月上旬在阿布扎比举行由乌克兰、美国和俄罗斯三方参与的乌克兰战争解决谈判。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京关于同意恢复与乌克兰和平谈判的声明，尚不能保证谈判会真正举行。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基认为，对任何接触的结果进行评估，必须以会谈结束后的结果为准，而不是在会谈开始之前。

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