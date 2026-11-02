Film: rosyjska ciężarówka najechała na zestrzelony dron

W sieci pojawiły się nagrania przedstawiające detonację bezzałogowego statku powietrznego, który leżał na jezdni. Wybuch nastąpił w momencie, gdy tuż obok drona przejeżdżała rosyjska ciężarówka.

W wyniku detonacji ładunku wybuchowego tylna część nadwozia pojazdu wojskowo-logistycznego została całkowicie rozerwana.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/file.mp4

Źródło: Służby operacyjne Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według danych Ministerstwa Obrony Ukrainy w październiku 2026 r. straty armii rosyjskiej w zabitych i ciężko rannych wyniosły 54,4 tys. żołnierzy.

Łączne straty bojowe armii rosyjskiej od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 30 października 2026 r., wynoszą około 1 586 500 żołnierzy.

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