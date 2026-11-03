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W Czerkasach w wyniku ataku rosyjskiego drona dwie osoby odniosły obrażenia, a infrastruktura energetyczna uległa uszkodzeniu

UA NEWS 03 listopada 2026 09:04
W Czerkasach w wyniku ataku rosyjskiego drona dwie osoby odniosły obrażenia, a infrastruktura energetyczna uległa uszkodzeniu

3 listopada w Czerkasach rosyjski dron uszkodził budynki mieszkalne i linie energetyczne. W wyniku ataku wroga rannych zostało dwie osoby.

 

Informację tę przekazał na Telegramie Siergiej Taburec, szef obwodowej administracji wojskowej w Czerkasach.

Według jego słów, od rana 2 listopada na terenie obwodu czerkaskiego siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały rosyjską rakietę oraz 29 bezzałogowych statków powietrznych.

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W Czerkasach wrogi dron uderzył w zabudowę prywatną. Uszkodzonych zostało co najmniej cztery budynki mieszkalne. Lekarze udzielili pomocy dwóm poszkodowanym na miejscu zdarzenia.

W gminie Slobidska w rejonie czerkaskim dron uderzył w dom prywatny. Pożar szybko ugaszono. Nie ma rannych.

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W rejonie Zvenyhorodzkim rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne uderzyły w teren nieczynnego przedsiębiorstwa. Pożar został ugaszony.

Ponadto, jak dodał Taburec, w kilku miejscach doszło do uszkodzeń linii elektroenergetycznych. Wszystkie niezbędne służby działają.

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Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

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