В Черкассах в результате атаки российского дрона пострадали два человека, повреждена энергетическая инфраструктура

3 ноября в Черкассах российский беспилотник повредил жилые дома и линии электропередач. В результате вражеской атаки ранения получили два человека.

Об этом начальник Черкасской областной военной администрации Сергей Табурец сообщил в Telegram.

По его словам, с утра 2 ноября в Черкасской области силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету и 29 БПЛА.

В Черкассах вражеский БПЛА нанес удар по частному сектору. Повреждены как минимум четыре жилых дома. Медики на месте оказали помощь двум пострадавшим.

В Слободской территориальной общине в Черкасском районе дрон поразил частный дом. Пожар оперативно потушили. Пострадавших нет.

В Звенигородском районе российские БПЛА нанесли удар по территории недействующего предприятия. Пожар ликвидирован.

Кроме того, добавил Табурец, в нескольких местах повреждены линии электропередач. Все необходимые службы работают.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

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