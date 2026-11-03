У Черкасах внаслідок атаки російського дрона постраждали двоє людей, пошкоджена енергетика

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У Черкасах 3 листопада російський безпілотник пошкодив житлові будинки та лінії електропередач. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє людей.

Про це начальник Черкаської обласної військової адміністрації Сергій Табурець повідомив у Телеграмі.

За його словами, від ранку 2 листопада на Черкащині сили протиповітряної оборони знешкодили російську ракету та 29 БПЛА.

У Черкасах ворожий БПЛА поцілив по приватному сектору. Пошкоджені щонайменше чотири житлові будинки. Медики на місці надали допомогу двом потерпілим.

У Слобідській тергромаді в Черкаському районі дрон вдарив по приватному будинку. Пожежу оперативно загасили. Травмованих немає.

У Звенигородському районі російські БПЛА поцілили по території недіючого підприємства. Пожежа ліквідована.

Крім того, додав Табурець, на кількох локаціях є пошкоджені лінії електропередач. Усі необхідні служби працюють.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Раніше стало відомо, що Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160.

До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.

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