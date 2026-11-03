Rosja zaatakowała obwód lwowski za pomocą dronów

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska skierowały kilka dronów w stronę obwodu lwowskiego. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły dwa wrogie drony; według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał.

„W nocy do przestrzeni powietrznej obwodu lwowskiego wleciały dwa wrogie drony. Oba zostały skutecznie zestrzelone przez nasze siły obrony przeciwlotniczej. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał. Sprawdzamy szczegóły” – napisał Maksym Kozycki.

W ciągu nocy dwukrotnie ogłoszono alarm powietrzny w obwodzie.

Pierwsze ostrzeżenie o zagrożeniu powietrznym nadeszło o godz. 02:49 dla powiatów Zolochowskiego, Lwowskiego i Stryjskiego. Następnie alarm ogłoszono również w powiecie Szeptyckim. Sygnał odwołania rozległ się o godz. 03:18.

Drugi alarm powietrzny ogłoszono około godziny 04:05 w powiatach Zolochowskim, Stryjskim, Lwowskim i Drohobickim. Zagrożenie trwało do godziny 04:21.

Maksym Kozycki poinformował, że w obwodzie lwowskim istniało zagrożenie ze strony bezzałogowego statku powietrznego z silnikiem odrzutowym, który zbliżał się z kierunku obwodu tarnopolskiego.

Według wstępnych informacji w wyniku nocnego ataku na terenie obwodu lwowskiego nie ma ofiar. Trwa ustalanie skutków upadku lub ewentualnych trafień.

Poinformował o tym szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie zaatakowały 17 miejscowości w obwodzie sumskim. W wyniku ostrzałów zginął 63-letni mężczyzna, a siedem osób zostało rannych, w tym 12-letnia dziewczynka.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Charków przy użyciu rakiet balistycznych i kierowanych bomb lotniczych. Jedno z trafień odnotowano na terenie placówki medycznej w dzielnicy Nemyszlańskiej miasta. O godz. 06:15 liczba rannych wzrosła do 62 osób.

W Charkowie, w wyniku rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, na dzień 3 listopada częściowo wstrzymano dostawy ciepła i ciepłej wody. Ponadto z powodu niestabilnego napięcia w sieciach energetycznych możliwe są opóźnienia w ruchu pociągów metra.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

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