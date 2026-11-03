俄罗斯用无人机袭击了利沃夫州

11月3日凌晨，俄军向利沃夫州派遣了数架无人机。防空部队击落了两架敌方无人机，据初步消息，未造成人员伤亡。

“夜间，两架敌方无人机侵入利沃夫州领空。我方防空部队成功击落了这两架无人机。据初步消息，无人伤亡。具体情况正在核实中，”马克西姆·科齐茨基写道。

当晚，该州两次发布了空袭警报。

首次空中威胁预警于02:49发布，涉及佐洛切夫、利沃夫和斯特里伊地区。随后，谢普蒂茨基地区也发布了警报。警报于03:18解除。

第二次空袭警报于约04:05在佐洛切夫、斯特里、利沃夫和德罗霍比奇地区发布。警报持续至04:21。

马克西姆·科齐茨基通报称，利沃夫州面临来自特尔诺皮尔州方向飞来的喷气式无人机构成的威胁。

据初步消息，利沃夫州在此次夜间袭击中无人员伤亡。关于坠落或可能的命中造成的后果，目前正在进一步核实。

利沃夫州军事行政局局长马克西姆·科齐茨基通报了这一情况。

过去24小时内，俄军袭击了苏姆州17个居民点。炮击造成一名63岁男子死亡，另有7人受伤，其中包括一名12岁女孩。

11月3日凌晨，俄军使用弹道导弹和制导航空炸弹对哈尔科夫发动了袭击。其中一枚弹药击中了该市涅米什利亚区的一家医疗机构。 截至06:15，伤者人数已增至62人。

截至11月3日，由于俄罗斯对关键基础设施的袭击，哈尔科夫的供暖和热水供应已部分中断。此外，由于电网电压不稳定，地铁运行可能会出现延误。

需要指出的是，俄罗斯曾对乌克兰发动了大规模的导弹和无人机袭击。

此前有消息称，俄罗斯出动了图-160战略轰炸机。

在此之前，泽连斯基曾警告称，俄罗斯正准备对乌克兰的能源和物流系统发动大规模袭击。

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