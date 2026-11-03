乌克兰军队10月袭击了俄罗斯境内至少30处战略目标

2026年10月期间，乌克兰国防军打击了俄罗斯境内至少30处战略目标。

这些目标包括军工和火箭航天领域的企业、军事机场、航空部队、雷达站、军用仓库及军事后勤设施。乌克兰国防部通报了这一消息。

总体而言，遭袭目标包括7家军工企业及设施、3个军用机场，以及雷达和通信设备、指挥所、仓库、维修单位、一枚导弹发射装置和攻击型无人机驻地。

对俄罗斯军工企业群的打击

在受袭目标中，有七家参与武器及零部件生产的企业：

位于奥尔利的“普罗顿-埃莱克特泰克斯”（Proton-Elektrotex）——一家生产火箭电子元件的企业。已确认其主要微芯片生产车间被摧毁，厂房和服务器受损。

位于罗斯托夫州的“卡缅斯基联合厂”——固体火箭燃料生产商。四座生产车间受损，成品仓库发生火灾。

利佩茨克州的“能源”公司——航空炸弹和导弹电池制造商。

位于特维尔州的雷德金斯基试验厂——生产X-55和X-101导弹的燃料组件。

位于罗斯托夫州的“罗博阿维亚”——俄罗斯军方无人机的研发与制造商。

位于下诺夫哥罗德州的地面航天基础设施设施运营中心（ЦЕНКИ）和洲际弹道导弹处置中心。

俄罗斯国防部指出，这些设施遭到打击将使火箭燃料、电子设备、武器零部件及无人机的生产受到阻碍。

三处军用机场及苏-34战机遭打击

乌克兰部队对沃罗涅日州的“鲍里索格列布斯克”军用机场、伏尔加格勒州的“马里诺夫卡”军用机场以及克拉斯诺达尔边疆区的“叶伊斯克”军用机场实施了打击。

已确认“鲍里索格列布斯克”机场有六架苏-34战机受损。 10月29日，乌克兰武装部队海军导弹部队在“马里诺夫卡”机场使用“海王星”岸基导弹系统，又摧毁了两架苏-34战机。这些战机的估算价值约为1亿美元。 此外，“叶伊斯克”机场的一架战机也遭到打击。

苏-34是俄罗斯军队用于投掷制导航空炸弹的主要战机之一。摧毁这些战机削弱了敌方对乌克兰城市、前线地区及国防军阵地实施打击的能力。

摧毁“天空-U”雷达站并击中“伊斯坎德尔-M”发射装置

在克拉斯诺达尔边疆区马格里地区，乌克兰部队摧毁了55Ж6У型“涅博-U”雷达站。该雷达站估算价值约为1亿美元。 此外，在黑海地区，俄军部队的Mesh网络中继器也被击中。

其他打击目标还包括库尔斯克州“伊斯坎德尔-M”作战战术导弹系统的发射装置、指挥所、弹药库和后勤保障仓库、维修单位以及野战炮兵弹药库。

乌克兰国防部强调，此类打击削弱了俄军的火力与后勤能力，阻碍了弹药补给、装备维修以及针对乌克兰的新一轮进攻准备。

该部将10月的“深击”行动称为提高俄罗斯侵略代价的又一举措。

此外，国防部还提醒称，国防采购局（DOT）首次发布了采购远程打击无人机“deep strike”的招标公告。 此次采购是根据国防部提供的战术和技术规格进行的。这些无人机旨在打击敌方腹地深处的目标。

乌克兰国防部通报了这一消息。

自今年年初以来，乌克兰国防军已击沉了超过一千艘俄罗斯快艇和船只。

此外，乌克兰国防军还摧毁了一座“伊斯坎德尔-M”导弹发射装置。

前线过去24小时内共发生211次交火，其中科斯蒂安蒂诺夫斯基方向战况最为激烈。

乌克兰总参谋部称，过去24小时内，乌克兰武装部队又消灭了1590名占领军。

关注我们在