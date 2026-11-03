W październiku 2026 roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły co najmniej 30 obiektów strategicznych na terytorium Rosji.

Wśród celów znalazły się przedsiębiorstwa kompleksu wojskowo-przemysłowego oraz kompleksu rakietowo-kosmicznego, lotniska wojskowe, lotnictwo, stacje radarowe, magazyny i obiekty logistyki wojskowej. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Ukrainy.

W sumie zniszczono siedem przedsiębiorstw i obiektów kompleksu wojskowo-przemysłowego, trzy lotniska wojskowe, a także urządzenia radarowe i łącznościowe, punkty dowodzenia, magazyny, jednostki remontowe, wyrzutnię rakietową oraz bazę dronów bojowych.

Ataki na przedsiębiorstwa rosyjskiego kompleksu zbrojeniowego

Wśród zniszczonych obiektów znalazło się siedem przedsiębiorstw zajmujących się produkcją uzbrojenia i komponentów:

„Proton-Elektroteks” w Orle – producent komponentów elektronicznych do rakiet. Potwierdzono zniszczenie głównej hali produkcyjnej mikrochipów oraz uszkodzenie budynku i serwerów.

„Kombinat Kamieński” w obwodzie rostowskim – producent stałego paliwa rakietowego. Uszkodzono cztery hale produkcyjne, a w magazynie gotowej produkcji wybuchł pożar.

„Energia” w obwodzie lipieckim — producent baterii do bomb lotniczych i rakiet.

Zakład badawczy w Redkinie w obwodzie twerskim — produkuje składniki paliwa do rakiet X-55 i X-101.

„Roboavia” w obwodzie rostowskim — projektant i producent dronów dla rosyjskiej armii.

Centrum Eksploatacji Obiektów Naziemnej Infrastruktury Kosmicznej (CENKI) oraz Centrum Likwidacji Międzykontynentalnych Pocisków Balistycznych w obwodzie nizhegorodzkim.

W Ministerstwie Obrony zaznaczono, że zniszczenie tych obiektów utrudnia produkcję paliwa rakietowego, elektroniki, komponentów do uzbrojenia oraz dronów.

Zniszczenie trzech lotnisk wojskowych i samolotów Su-34

Ukraińskie oddziały przeprowadziły ataki na lotniska wojskowe „Borysoglebsk” w obwodzie woroneżskim, „Marynowka” w obwodzie wołgogradzkim oraz „Jeisk” w kręgu krasnodarskim.

Na lotnisku „Borysoglebsk” potwierdzono uszkodzenie sześciu samolotów Su-34. 29 października na lotnisku „Marynowka” siły rakietowe Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy, wykorzystując nadbrzeżne systemy rakietowe „Neptun”, zniszczyły kolejne dwa samoloty Su-34. Ich orientacyjną wartość szacuje się na 100 mln dolarów. Zniszczono również samolot na lotnisku „Jeisk”.

Su-34 to jeden z głównych samolotów armii rosyjskiej służących do zrzucania kierowanych bomb lotniczych. Zniszczenie tych maszyn ogranicza możliwości przeciwnika w zakresie zadawania uderzeń na ukraińskie miasta, tereny przyfrontowe oraz pozycje Sił Obronnych.

Zniszczenie stacji radarowej „Nebo-U” oraz unieszkodliwienie wyrzutni „Iskander-M”

W rejonie Magry w obwodzie krasnodarskim siły ukraińskie zniszczyły stację radarową 55Ż6U „Nebo-U”. Jej szacunkowa wartość wynosi 100 mln dolarów. Ponadto na Morzu Czarnym zniszczono retransmiter sieci Mesh rosyjskich oddziałów.

Wśród innych celów znalazła się wyrzutnia operacyjno-taktycznego kompleksu rakietowego „Iskander-M” w obwodzie kurskim, punkty dowodzenia, magazyny amunicji i zaopatrzenia, jednostki remontowe oraz polowy skład artyleryjski.

W Ministerstwie Obrony podkreślają, że takie uderzenia osłabiają potencjał ogniowy i logistyczny armii rosyjskiej, utrudniają dostawy amunicji, naprawę sprzętu oraz przygotowanie nowych ataków na Ukrainę.

Resort określił październikowe operacje typu „deep strike” jako kolejny krok w kierunku podwyższenia kosztów rosyjskiej agresji.

Ponadto w Ministerstwie Obrony przypomniano, że Agencja Zakupów Obronnych DOT po raz pierwszy ogłosiła przetarg na zakup dalekosiężnych dronów uderzeniowych typu „deep strike”. Zakup odbywa się zgodnie z charakterystykami taktyczno-technicznymi otrzymanymi od Ministerstwa Obrony. Chodzi o drony przeznaczone do niszczenia celów w głębi terytorium wroga.

Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Od początku roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek.

Dodajmy, że Siły Obronne zniszczyły wyrzutnię rakietową Iskander-M.

Na froncie w ciągu doby doszło do 211 starć bojowych, najgorętsze walki miały miejsce na kierunku Kostiantynówskim.

W ciągu doby żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy zlikwidowali kolejnych 1590 okupantów — poinformował Sztab Generalny.

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