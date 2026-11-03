W październiku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły co najmniej 30 obiektów strategicznych w Rosji
W październiku 2026 roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły co najmniej 30 obiektów strategicznych na terytorium Rosji.
Wśród celów znalazły się przedsiębiorstwa kompleksu wojskowo-przemysłowego oraz kompleksu rakietowo-kosmicznego, lotniska wojskowe, lotnictwo, stacje radarowe, magazyny i obiekty logistyki wojskowej. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Ukrainy.
W sumie zniszczono siedem przedsiębiorstw i obiektów kompleksu wojskowo-przemysłowego, trzy lotniska wojskowe, a także urządzenia radarowe i łącznościowe, punkty dowodzenia, magazyny, jednostki remontowe, wyrzutnię rakietową oraz bazę dronów bojowych.
Ataki na przedsiębiorstwa rosyjskiego kompleksu zbrojeniowego
Wśród zniszczonych obiektów znalazło się siedem przedsiębiorstw zajmujących się produkcją uzbrojenia i komponentów:
- „Proton-Elektroteks” w Orle – producent komponentów elektronicznych do rakiet. Potwierdzono zniszczenie głównej hali produkcyjnej mikrochipów oraz uszkodzenie budynku i serwerów.
- „Kombinat Kamieński” w obwodzie rostowskim – producent stałego paliwa rakietowego. Uszkodzono cztery hale produkcyjne, a w magazynie gotowej produkcji wybuchł pożar.
- „Energia” w obwodzie lipieckim — producent baterii do bomb lotniczych i rakiet.
- Zakład badawczy w Redkinie w obwodzie twerskim — produkuje składniki paliwa do rakiet X-55 i X-101.
- „Roboavia” w obwodzie rostowskim — projektant i producent dronów dla rosyjskiej armii.
- Centrum Eksploatacji Obiektów Naziemnej Infrastruktury Kosmicznej (CENKI) oraz Centrum Likwidacji Międzykontynentalnych Pocisków Balistycznych w obwodzie nizhegorodzkim.
W Ministerstwie Obrony zaznaczono, że zniszczenie tych obiektów utrudnia produkcję paliwa rakietowego, elektroniki, komponentów do uzbrojenia oraz dronów.
Zniszczenie trzech lotnisk wojskowych i samolotów Su-34
Ukraińskie oddziały przeprowadziły ataki na lotniska wojskowe „Borysoglebsk” w obwodzie woroneżskim, „Marynowka” w obwodzie wołgogradzkim oraz „Jeisk” w kręgu krasnodarskim.
Na lotnisku „Borysoglebsk” potwierdzono uszkodzenie sześciu samolotów Su-34. 29 października na lotnisku „Marynowka” siły rakietowe Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy, wykorzystując nadbrzeżne systemy rakietowe „Neptun”, zniszczyły kolejne dwa samoloty Su-34. Ich orientacyjną wartość szacuje się na 100 mln dolarów. Zniszczono również samolot na lotnisku „Jeisk”.
Su-34 to jeden z głównych samolotów armii rosyjskiej służących do zrzucania kierowanych bomb lotniczych. Zniszczenie tych maszyn ogranicza możliwości przeciwnika w zakresie zadawania uderzeń na ukraińskie miasta, tereny przyfrontowe oraz pozycje Sił Obronnych.
Zniszczenie stacji radarowej „Nebo-U” oraz unieszkodliwienie wyrzutni „Iskander-M”
W rejonie Magry w obwodzie krasnodarskim siły ukraińskie zniszczyły stację radarową 55Ż6U „Nebo-U”. Jej szacunkowa wartość wynosi 100 mln dolarów. Ponadto na Morzu Czarnym zniszczono retransmiter sieci Mesh rosyjskich oddziałów.
Wśród innych celów znalazła się wyrzutnia operacyjno-taktycznego kompleksu rakietowego „Iskander-M” w obwodzie kurskim, punkty dowodzenia, magazyny amunicji i zaopatrzenia, jednostki remontowe oraz polowy skład artyleryjski.
W Ministerstwie Obrony podkreślają, że takie uderzenia osłabiają potencjał ogniowy i logistyczny armii rosyjskiej, utrudniają dostawy amunicji, naprawę sprzętu oraz przygotowanie nowych ataków na Ukrainę.
Resort określił październikowe operacje typu „deep strike” jako kolejny krok w kierunku podwyższenia kosztów rosyjskiej agresji.
Ponadto w Ministerstwie Obrony przypomniano, że Agencja Zakupów Obronnych DOT po raz pierwszy ogłosiła przetarg na zakup dalekosiężnych dronów uderzeniowych typu „deep strike”. Zakup odbywa się zgodnie z charakterystykami taktyczno-technicznymi otrzymanymi od Ministerstwa Obrony. Chodzi o drony przeznaczone do niszczenia celów w głębi terytorium wroga.
Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Ukrainy.
Od początku roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek.
Dodajmy, że Siły Obronne zniszczyły wyrzutnię rakietową Iskander-M.
Na froncie w ciągu doby doszło do 211 starć bojowych, najgorętsze walki miały miejsce na kierunku Kostiantynówskim.
W ciągu doby żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy zlikwidowali kolejnych 1590 okupantów — poinformował Sztab Generalny.