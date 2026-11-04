Rosja ostrzelała obwód rówieński, ranna kobieta

W obwodzie rówieńskim w wyniku rosyjskiego ataku częściowo zniszczono budynek mieszkalny, wybuchł pożar, a jedna kobieta odniosła obrażenia. Poszkodowana została przewieziona do szpitala.

Jak poinformował szef obwodnej administracji, w nocy siły obrony przeciwlotniczej odpierały rosyjski atak w obwodzie rówieńskim. Nie udało się jednak uniknąć zniszczenia infrastruktury cywilnej.

„W nocy siły obrony przeciwlotniczej odpierały wrogie uderzenie w obwodzie rówieńskim. Niestety nie udało się uniknąć zniszczenia infrastruktury cywilnej” – zaznaczył Oleksandr Kowal.

W wyniku ataku częściowo zniszczony został budynek mieszkalny, w którym wybuchł pożar. Służby ratownicze ugasiły już ogień.

Wiadomo również o jednej poszkodowanej kobiecie. Odniosła rany nogi i ręki, po czym została przewieziona do szpitala.

Informację tę podał na Facebooku szef obwodowej administracji wojskowej w Równie Oleksandr Kowal.

Rosyjskie wojska zaatakowały centrum handlowe w Odessie, w wyniku czego wybuchł pożar. Ratownicy szybko ugaszili ogień i zapobiegli jego rozprzestrzenianiu się.

W nocy z 3 na 4 listopada Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 310 dronów bojowych, w tym 81 rakietowych. Stan na godz. 08:00 siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły lub unieszkodliwiły 272 wrogie bezzałogowe statki powietrzne, a ponad 20 pozostawało w powietrzu.

Siły Powietrzne zaznaczyły, że działania bojowe trwały również po opublikowaniu wstępnych wyników.

Czytaj nas na