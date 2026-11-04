Росія обстріляла Рівненщину, поранена жінка

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У Рівненській області внаслідок російської атаки частково зруйнований житловий будинок, виникла пожежа, а жінка дістала поранення. Постраждалу госпіталізували.

За словами очільника ОВА, упродовж ночі сили протиповітряної оборони відбивали російську атаку на Рівненщині. Водночас уникнути ураження цивільної інфраструктури не вдалося.

«Упродовж ночі сили ППО відбивали ворожий удар на Рівненщині. На жаль, уникнути ураження цивільної інфраструктури не вдалося», – зазначив Олександр Коваль.

Унаслідок атаки частково зруйнований житловий будинок, у якому спалахнула пожежа. Рятувальники вже ліквідували займання.

Також відомо про постраждалу жінку. Вона дістала поранення ноги та руки, після чого її доправили до лікарні.

Про це повідомляє начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Фейсбуці.

Російські війська атакували торговельний центр в Одесі, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню.

У ніч проти 4 листопада Росія запустилапо Україні 310 ударних безпілотників, зокрема 81 реактивний. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 272 ворожі БпЛА, ще понад 20 залишалися в повітрі.

У Повітряних силах зазначили, що бойова робота тривала й після оприлюднення попередніх результатів.

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