俄军正在进行准备行动，这可能表明其意图再次尝试在赫尔松市科拉贝尔社区附近实施空降。这一消息由“南方”作战指挥部通报。

据军方评估，占领军可能计划在赫尔松州右岸站稳脚跟，在科拉贝尔地区集结兵力，并将该地区作为后续行动的跳板，以期夺取赫尔松。

“根据现有情报，敌方正在进行准备工作，这可能表明其意图今后在右岸站稳脚跟，在科拉贝尔地区集结兵力，并将其作为可能的跳板，以实施进一步行动，企图占领赫尔松，” ——“南方”部队（军）集团副发言人阿纳斯塔西娅·舍甫琴科表示。

与此同时，舍甫琴科提醒道，10月22日，俄军在赫尔松地区开展进攻行动以来首次试图将突击分队空降至赫尔松市科拉贝尔小区的岸边。 为此，敌军采用了小型突击小组的战术：没有使用一艘船只，而是动用了四艘小船，每艘船上各载有两名军人。

“敌人的算盘在于分散乌克兰守军的注意力与兵力。 敌人利用了对其有利的天气条件，趁着浓雾和强风试图实施登陆，这些条件本应使发现这些小组变得更加困难，”副发言人说道。

舍甫琴科补充道，敌方未能实现其计划。两艘船在抵达科拉贝拉和检疫岛地区之前就被摧毁。另外两艘船虽然抵达了岸边，但在俄罗斯军人登陆后也被摧毁。 有四名俄罗斯人成功登陆：其中一人被当场击毙，另外三人被乌克兰守军俘虏。

“事实上，敌军在赫尔松建立桥头的首次尝试以失败告终。俄罗斯部队非但未能在岸上站稳脚跟，反而遭受了人员伤亡，”她强调道。

这位副发言人还强调，乌克兰守军已针对敌方的战术采取应对措施，并加强了对第聂伯河右岸沿岸地区的监视。 局势目前处于国防军的控制之下，特别是“南方”部队（军）集团的各部队。

“敌人企图利用天气条件进行隐蔽渗透的行径，绝不会逃过我军的视线，”她强调道。

“南方”部队（力量）集团副发言人阿纳斯塔西娅·舍甫琴科向乌克兰通讯社记者透露了这一消息。

需要指出的是，停火并未帮助俄军在赫尔松方向改善战局。

10月22日夜间，俄军袭击了敖德萨州一家专门生产食品的民用企业。

此前，总参谋部公布了截至10月22日的乌克兰战况地图。

俄罗斯开始使用新型“菲林”导弹袭击乌克兰。

与此同时，乌克兰国防军在库皮扬斯克附近向俄军后方推进了15公里。

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