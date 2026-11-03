Rosjanie mogą przygotowywać nową operację desantową w rejonie Korabela w Chersoniu

Rosyjskie wojska prowadzą działania przygotowawcze, które mogą świadczyć o zamiarze ponownej próby desantu w rejonie dzielnicy Korabel w Chersoniu. Poinformowało o tym Dowództwo Operacyjne „Południe”.

Według ocen wojskowych okupanci mogą planować umocnienie się na prawym brzegu obwodu chersońskiego, zgromadzenie sił w rejonie Korabela oraz wykorzystanie tego terytorium jako przyczółka do dalszych działań mających na celu zajęcie Chersoniu.

„Z dostępnych informacji wynika, że przeciwnik prowadzi działania przygotowawcze, które mogą świadczyć o zamiarze dalszego umocnienia się na prawym brzegu, zgromadzenia sił w rejonie Korabela oraz wykorzystania go jako potencjalnego przyczółka do dalszych działań mających na celu opanowanie Chersoniu” – poinformowała zastępczyni rzecznika Grupy Wojsk (Sił) „Południe” Anastazja Szewczenko.

Jednocześnie Szewczenko przypomniała, że 22 października rosyjscy żołnierze po raz pierwszy od początku działań ofensywnych na terenie obwodu chersońskiego podjęli próbę wysadzenia grup desantowych na brzegu dzielnicy Korabel w Chersoniu. W tym celu przeciwnik zastosował taktykę małych grup szturmowych: zamiast jednej jednostki pływającej wykorzystał cztery łodzie, w każdej z których znajdowało się po dwóch żołnierzy.

„Plan przeciwnika polegał na rozproszeniu uwagi i sił ukraińskich obrońców. Wróg wykorzystał sprzyjające mu warunki pogodowe, próbę desantu przeprowadził w gęstej mgle i przy silnym wietrze, co miało utrudnić wykrycie grup” – powiedziała zastępczyni rzecznika.

Szewczenko dodała, że przeciwnikowi nie udało się zrealizować tego planu. Dwie łodzie zostały zniszczone, zanim dotarły do rejonu Korabela i Wyspy Kwarantanny. Kolejne dwie łodzie dotarły do brzegu, jednak po wyładowaniu rosyjskich żołnierzy również zostały zniszczone. Czterem Rosjanom udało się dotrzeć do brzegu: jednego z nich natychmiast zlikwidowano, a pozostałych trzech ukraińscy obrońcy wzięli do niewoli.

„W rzeczywistości pierwsza próba przeciwnika mająca na celu utworzenie przyczółka w Chersoniu zakończyła się niepowodzeniem. Zamiast umocnić się na brzegu, rosyjska grupa poniosła straty” – podkreśliła.

Zastępczyni rzecznika podkreśliła również, że ukraińscy obrońcy uwzględnili taktykę przeciwnika i wzmocnili obserwację wybrzeża prawego brzegu Dniepru. Sytuacja pozostaje pod kontrolą Sił Obronnych, w szczególności oddziałów Grupy Wojsk (Sił) „Południe”.

„Próby przeciwnika wykorzystania warunków pogodowych do potajemnego przeniknięcia nie pozostają bez uwagi naszych żołnierzy” – podkreśliła.

Informację tę przekazała korespondentowi Ukrinformu zastępczyni rzecznika Grupy Wojsk (Sił) „Południe” Anastazja Szewczenko.

Przypomnijmy, że zawieszenie broni nie pomogło Rosjanom poprawić pozycji na kierunku chersońskim.

W nocy z 21 na 22 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie odeskim, specjalizujące się w produkcji artykułów spożywczych.

Wcześniej Sztab Generalny opublikował mapę działań wojennych na Ukrainie według stanu na 22 października.

Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę przy użyciu nowej rakiety „Filin”.

Tymczasem Siły Obronne posunęły się o 15 km w głąb tyłów rosyjskich pod Kupiańskiem.

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