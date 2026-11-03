Россияне могут готовить новую высадку десанта в районе Корабела в Херсоне

Российские войска проводят подготовительные мероприятия, которые могут свидетельствовать о намерении вновь попытаться высадить десант в районе микрорайона «Корабел» в Херсоне. Об этом сообщили в УВ «Юг».

По оценкам военных, оккупанты могут планировать закрепиться на правобережье Херсонской области, накопить силы в районе Корабела и использовать эту территорию в качестве плацдарма для дальнейших действий с целью захвата Херсона.

«По имеющейся информации, противник проводит подготовительные мероприятия, которые могут свидетельствовать о намерении в дальнейшем закрепиться на правобережье, накопить силы в районе Корабела и использовать его в качестве возможного плацдарма для дальнейших действий с целью захвата Херсона», — сообщила заместитель пресс-секретаря Группировки войск (сил) «Юг» Анастасия Шевченко.

В то же время Шевченко напомнила, что 22 октября российские военные впервые за всё время наступательных действий на территории Херсонской области попытались высадить десантные группы на берег микрорайона Корабел в Херсоне. Для этого противник применил тактику малых штурмовых групп: вместо одного плавсредства использовал четыре лодки, в каждой из которых находились по двое военнослужащих.

«Расчет противника заключался в том, чтобы рассеять внимание и силы украинских защитников. Враг воспользовался благоприятными для себя погодными условиями, попытку высадки осуществил в условиях густого тумана и сильного ветра, которые должны были затруднить обнаружение групп», — рассказала заместитель пресс-секретаря.

Шевченко добавила, что реализовать замысел противнику не удалось. Две лодки были уничтожены ещё до того, как они достигли района Корабела и Карантинного острова. Ещё две лодки достигли берега, однако после высадки российских военнослужащих их также уничтожили. Четверо россиян сумели добраться до берега: одного из них сразу уничтожили, а ещё троих украинские защитники взяли в плен.

«Фактически первая попытка противника создать плацдарм в Херсоне завершилась безуспешно. Вместо закрепления на берегу российская группа понесла потери», — подчеркнула она.

Заместитель пресс-секретаря также подчеркнула, что украинские защитники учли тактику противника и усилили наблюдение за побережьем правого берега Днепра. Ситуация находится под контролем Сил обороны, в частности подразделений Группировки войск (сил) «Юг».

«Попытки противника воспользоваться погодными условиями для скрытого проникновения не остаются без внимания наших военных», — подчеркнула она.

Об этом корреспонденту «Укринформа» сообщила заместитель пресс-секретаря Группировки войск (сил) «Юг» Анастасия Шевченко.

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