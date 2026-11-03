Россия атаковала Львовскую область с помощью беспилотников

В ночь на 3 ноября российские войска направили несколько беспилотников в сторону Львовской области. Силы противовоздушной обороны сбили два вражеских дрона; по предварительным данным, пострадавших нет.

«Ночью в воздушное пространство Львовской области вошли два вражеских беспилотника. Оба были успешно сбиты нашими войсками ПВО. По предварительной информации, люди не пострадали. Последствия уточняем», — написал Максим Козицкий.

В течение ночи в области дважды объявляли воздушную тревогу.

Первое предупреждение о воздушной опасности поступило в 02:49 для Золочевского, Львовского и Стрыйского районов. Впоследствии тревогу объявили также в Шептицком районе. Отбой прозвучал в 03:18.

Вторую воздушную тревогу объявили примерно в 04:05 в Золочевском, Стрыйском, Львовском и Дрогобычском районах. Опасность продолжалась до 04:21.

Максим Козицкий сообщил, что для Львовской области существовала угроза из-за реактивного беспилотника, который двигался со стороны Тернопольщины.

По предварительной информации, в результате ночной атаки на Львовщине пострадавших нет. Последствия падения или возможных попаданий уточняются.

Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

За прошедшие сутки российские войска атаковали 17 населенных пунктов Сумской области. В результате обстрелов погиб 63-летний мужчина, еще семь человек пострадали, среди них — 12-летняя девочка.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немишлянском районе города. По состоянию на 06:15 число пострадавших возросло до 62 человек.

В Харькове в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры по состоянию на 3 ноября частично приостановили теплоснабжение и подачу горячей воды. Также из-за нестабильного напряжения в электросетях возможны задержки движения поездов метро.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

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