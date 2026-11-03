11月3日凌晨，俄罗斯的袭击导致敖德萨州维尔科夫斯基社区的两所教育机构受损。此次袭击造成一所普通中学和一所幼儿园受损。

“由于夜间敌方对维尔科夫斯基社区的袭击，该地区的民用设施遭到破坏，其中包括普里莫尔斯卡学校和一所幼儿园，”通报中写道。

区行政管理局补充称，炮击导致教育机构的窗户被炸毁，建筑物的玻璃、屋顶和墙壁均受损。

敖德萨州行政管理局教育部门负责人亚历山大·隆恰克指出，目前专家正在评估所有损坏情况，确定优先需求，并采取一切必要措施以尽快消除影响。

他补充道，除维尔科夫斯基社区外，基利耶社区的教学秩序也因俄罗斯的袭击而受到干扰。

“基利耶社区目前也正经历一段艰难时期——由于夜间炮击导致停电，各教育机构正依靠备用电源维持运转，”隆恰克写道。

伊兹梅尔区行政管理局新闻处在Facebook上发布了这一消息。

俄罗斯宣称袭击了乌克兰三个地区的热电厂以及敖德萨州的港口基础设施。

在11月3日凌晨对乌克兰发动的大规模联合袭击中，俄军对罗夫诺州实施了打击。炮击导致“乌克兰能源公司”的一座变电站受损。

11月3日凌晨，俄军对哈尔科夫州涅米什利亚区发动了空袭。此次袭击造成73人受伤，其中包括医院患者、医护人员及附近居民。

在第聂伯市，因11月3日上午俄罗斯袭击而受伤的人数已增至15人。其中3名男子伤势危重。

11月3日凌晨，俄军使用弹道导弹和制导航空炸弹对哈尔科夫发动了袭击。其中一枚弹药击中了该市涅米什利亚区的一家医疗机构。 截至06:15，伤者人数已增至62人。

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