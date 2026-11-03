В Одесской области в результате российского нападения повреждены школа и детский сад

В ночь на 3 ноября в результате российской атаки были повреждены два учебных заведения в Вилковской общине Одесской области. В результате удара были повреждены учреждение общего среднего образования и детский сад.

«В результате ночной вражеской атаки на территорию Вилковской общины были повреждены гражданские объекты, в частности Приморская школа и детский сад», — говорится в сообщении.

В РГА добавили, что в результате обстрела в учебных заведениях выбиты окна, повреждены стеклопакеты, кровли и стены зданий.

Глава Департамента образования Одесской ОГА Александр Лончак отметил, что сейчас специалисты оценивают все повреждения, определяют первоочередные потребности и делают все необходимое для скорейшего устранения последствий.

Он добавил, что, помимо Вилковской общины, из-за российских атак нарушен учебный процесс и в Килийской общине.

«Килийская община сейчас также переживает непростой период — из-за отсутствия электроснабжения в связи с ночным обстрелом учебные заведения работают на альтернативных источниках питания», — написал Лончак.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Измаильской РГА.

Россия заявила об атаке на ТЭС в трёх областях Украины и портовую инфраструктуру Одесской области.

Во время массированной комбинированной атаки на Украину в ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Ровенской области. В результате обстрела повреждена одна из подстанций «Укрэнерго».

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли авиационный удар по Немишлянскому району Харькова. В результате атаки пострадали 73 человека, среди которых пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов.

В Днепре число раненых в результате российской атаки утром 3 ноября возросло до 15. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немишлянском районе города. По состоянию на 06:15 число пострадавших возросло до 62 человек.

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