Відео: Окупований Луганськ опинився під атакою дронів, є перебої зі світлом

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Окупований Луганськ у ніч проти 9 жовтня кілька годин перебував під масованою атакою безпілотників. За повідомленнями місцевих жителів, у місті виникло кілька осередків пожеж, також спостерігаються перебої з електропостачанням.

За даними Exilenova+, атака тривала кілька годин. Місцеві Telegram-канали пишуть, що в місті було чутно серію вибухів, а над ним, за словами очевидців, літала велика кількість безпілотників.

Під час ударів у частині Луганська, за повідомленнями місцевих каналів, зникало світло. Чи пов'язане знеструмлення безпосередньо з наслідками атаки, поки не підтверджено. Водночас у місті повідомляють про кілька точок горіння.

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У мережі поширюють відео, на яких чути вибухи й видно наслідки. Які саме об'єкти опинилися під ударом, невідомо. Поки немає перевірених даних і про масштаби пошкоджень, кількість постраждалих чи загиблих. Інформацію про влучання уточнюють.

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Джерело: Exilenova+

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