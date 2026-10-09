Видео: Оккупированный Луганск подвергся атаке дронов, наблюдаются перебои с электричеством

Оккупированный Луганск в ночь на 9 октября в течение нескольких часов подвергался массированной атаке беспилотников. По сообщениям местных жителей, в городе возникло несколько очагов пожаров, также наблюдаются перебои с электроснабжением.

По данным Exilenova+, атака длилась несколько часов. Местные Telegram-каналы сообщают, что в городе была слышна серия взрывов, а над ним, по словам очевидцев, летало большое количество беспилотников.

Во время ударов в некоторых районах Луганска, по сообщениям местных каналов, пропадал свет. Связано ли отключение электричества непосредственно с последствиями атаки, пока не подтверждено. В то же время в городе сообщают о нескольких очагах возгорания.

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В сети распространяются видео, на которых слышны взрывы и видны их последствия. Какие именно объекты оказались под ударом, неизвестно. Пока нет проверенных данных ни о масштабах повреждений, ни о количестве пострадавших или погибших. Информация о попаданиях уточняется.

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Источник: Exilenova+

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