Видео: СБУ разоблачила киевлянку, которая опубликовала в соцсетях данные о расположении средств ПВО столицы

Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Киева, которая сняла на видео и распространила в социальных сетях информацию о расположении украинской противовоздушной обороны. Инцидент обнаружили киберспециалисты СБУ.

Как выяснилось в ходе расследования, фигуранткой оказалась доцент одного из столичных университетов. Она осуществила несанкционированную съемку сил обороны на камеру мобильного телефона, когда ехала в маршрутном автобусе.

Впоследствии женщина опубликовала ролик сразу на нескольких своих аккаунтах в Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факт причинения ущерба государственной безопасности Украины в результате публичного распространения закрытой информации о Силах обороны.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Расследование продолжается. Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним, что на этой неделе сотрудники СБУ уже задержали киевлянина, который «раскрыл» позиции украинской ПВО в Telegram-канале прокремлевского блогера.

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Служба безопасности в очередной раз призывает граждан не снимать и не распространять фото и видео о боевой деятельности ПВО, а также об ударах врага по военным объектам и критической инфраструктуре Украины.

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Правоохранители задержали военнослужащего, которого подозревают в работе на ФСБ РФ. Согласно материалам дела, мужчина собирал данные об оборонных и критически важных объектах для корректировки массированных ударов по Киеву 21–24 сентября.

Напомним, в Харьковской области раскрыли агентурную сеть РФ, четверо участников были взяты под стражу.

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